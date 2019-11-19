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Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı

Erdek ilçesinde doğalgaz çalışmaları sürerken abonelik için bugüne kadar 2 bin 386 kişi başvuru yaptı.


AKSA firması Erdek Şubesi Şefi Erkan Durmuş doğalgaz çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Durmuş, "Doğalgazın Erdek'e bu kış taşıma ve depolama sistemiyle geleceğini ve eğer büyük bir afet yaşanmazsa Erdek'te bu yıl doğalgazda bir sıkıntı yaşamaz. Bu kış, Erdek ilçesinde altyapısı hazırlanan her yere doğalgaz verilecek. Bir sonraki yıl ise Erdek'e doğalgaz, Bandırma'nın Doğanpınar Mahallesi üzerinden, Edincik ve Düzler mahallelerinden geçecek boru hattıyla doğrudan ulaşacak. 23 kilometrelik bu hattın 4 kilometrelik bölümü tamamlandı. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında, Alaattin Mahallesi'nde altyapısı kurulamayan yerler ile Atatürk Mahallesi'nin bir bölümüne gaz verilemeyecek” dedi.


2 bin 386 abone başvurdu


Erdek'te doğalgaz aboneliği için şu ana dek 2 bin 386 başvuru olduğunu açıklayan Durmuş, “Hedefimiz, önümüzdeki günlerde 2 bin 500 aboneye ulaşmaktır” dedi. Sahil Mahallesi ve “Çuğra” kamplar bölgesinde doğalgaz çalışmalarına 2020 yılında başlanacağını belirten Durmuş, “Erdek içinde 22,5 kilometrelik ana hat döşenecek. Bunun 19 kilometresi tamamlandı” diye konuştu. Durmuş, Ocaklar Mahallesi'ndeki doğalgaz hattı çalışmalarının ise 2021 yılında başlayacağını sözlerine ekledi.

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