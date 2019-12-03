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Erdek'te “Dünya AIDS Günü” bilgilendirmesi

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında "Tedbir Sizsiniz’’ sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında "Tedbir Sizsiniz'' sloganıyla etkinlikler düzenlendi.


Tüm kliniklerde ve poliklinik katında hastane personeline, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Atılgan tarafından hastane personelinin ve halkımızın farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.Poliklinik katında kurulan stanta Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Soner Sarı katılarak etkinliğe katkıda bulundu.

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