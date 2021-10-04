Erdek'te 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği düzenlendi

Erdek'te 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda 12'de başlayan yürüyüş Erdek Kurbağalıde Bölgesi'nin sonuna kadar devam ettikten sonra tekrar yürüyüşün başladığı Cumhuriyet Meydanı ile son buldu.

Erdek Kızılay Şubesi Başkanı Mustafa Kırgöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, obezite ve kronik hastalıklarda pandemi döneminde büyük artış yaşandığını belirterek, “Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla, il ve ilçeler de yürüyüş etkinliklerini gerçekleştirdi” dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi'nin de hazır bulunduğu, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği ile obezite olmak üzere birçok hastalık ile her gün yürüyüş yaparak sağlığın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, İlçe Spor Müdürü Salman Koçu, siyasi parti temsilcileri, Kızılay Erdek Şubesi Başkanı Mustafa Kırgöz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.