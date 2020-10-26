Erdek'te ekim ayında deniz keyfi

Erdek'te, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen ilçe sakinleri ve tatilciler soluğu plajlarda alarak denizin tadını doyasıya çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Erdek'te ilçe sakinleri ile tatilciler soluğu Erdek'in Çuğra, Kanava ve Kastri Bölgesi plajlarında aldı. Vatandaşlar, mavi sularda doyasıya eğlenirken, bazı vatandaşlar ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Kumsalda güneşlenen vatandaşların yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Çevre il ve ilçelerden günü birlik Erdek'e gelerek plajlarda deniz keyfi yapan tatilciler, burayı çok sevdiklerini söyledi.

Güney Marmara Bölgesi'nin önemli tatil yöresi Erdek'i çok güzel, havası çok temiz olması nedeniyle tercih ettiklerini işaret eden tatilciler, yaz aylarında kalabalık olması nedeniyle sıkıntı yaşadıkları plajlarda ekim ayında sakin bir ortamda denize girmenin keyfini doyasıya yaşadıklarını dile getirdiler. Polis ekipleri ise sahillerde yaptıkları denetimlerde, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.