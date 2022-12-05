Erdek'te elektrikli battaniye evi küle çevirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı kırsal Mahallesi'nde elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ev sakinlerinin ısınmak için elektrikli battaniye kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesinden dolayı yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Narlı kırsal Mahallesi'nde İbrahim Çapkın'a ait evde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.