Erdek'te Emniyet'ten hırsızlık operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucu bir ikamette çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Erdek Kaymakamlığının Erdek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı çalışmalar sırasında, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir ikamette çalıntı malzemeler olabileceği bilgisi alındı. Operasyonla; çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet motosiklet, 2 adet bisiklet, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet semir kesme makası, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet matkap, 1 adet hilti, 1 adet takım çantası, 1 adet regülatör ve 1 adet akü şarj aleti ele geçirildi. Ayrıca ikamette çalıntı olabileceği değerlendirilen çok sayıda malzeme de ele geçirilip, şu ana kadar 5 adet faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.