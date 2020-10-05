İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te eşek, katır ve atlara kimlik

Balıkesir’in Erdek ilçesinde tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları başlatıldı.


Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimler tarafından, Erdek'teki tek tırnaklı eşek, katır ve atlara deri altı mikroçip uygulaması ile kimliklendiriliyor. Bu çalışma ile Erdek'te bulunan hayvanların tespiti kolay olacağını belirten yetkililer tek tırnaklı hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tarım Orman ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.