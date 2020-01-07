İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te fırtına ağaçları kırdı, otobüs duraklarını devirdi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sağanak yağış ve fırtına otobüs duraklarını devirirken, ağaçları da yerinden söktü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak yağış ve fırtına otobüs duraklarını devirirken, ağaçları da yerinden söktü.


Balıkesir ve bölgede devam eden olumsuz hava şartları Erdek'te hayatı felç ediyor. Erdek'te rüzgar fırtına şeklinde eserken, otobüs duraklarını ve ağaçları devirdi. Erdek'in Çuğra bölgesinde bulunan oteller bölgesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağıştan dolayı logarların taştığı görüldü. Erdek'in yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde etkili oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.