İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te fırtına

Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğle saatlerinden sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğle saatlerinden sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Tekne sahipleri teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için çaba sarfetti.


Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına öğle saatlerinde Erdek'te de etkili oldu. Lodosun etkili olduğu Erdek sahilinde bağlı bulunan balıkçı tekneleri ve yatlar fırtınadan etkilenirken, tekne sahipleri teknelerinin hasar görmemesi için çaba sarfetti. Tekne sahipleri teknelerini vinç vasıtasıyla kıyıya çekmeye çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.