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Erdek'te fırtına etkili oluyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde fırtına etkili oluyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde fırtına etkili oluyor. Denizde bağlı bulunan tekneler batmasını önlemek üzere vinç ile karaya alındı.


Erdek'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek'te bulunan çay bahçelerinin önünde bağlı bulunan tekneler batmasın diye vinçle karaya alındı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın öğleden sonra çok şiddetli olarak etkili olacağı bilgisi üzerine sahilde bağlı bulunan tekneler vinç aracılığı ile karaya alındı. Su Ürünleri Başkanı Ali Demiray balıkçıları ve tekne sahiplerini tedbirli olmaya çağırdı. Fırtınadan dolayı adalara sefer yapan feribotların seferleri iptal edildi.

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