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Erdek'te fuhuş operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde “Süpürge” operasyonu düzenlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde “Süpürge” operasyonu düzenlendi. Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.


Erdek'te bazı apart pansiyon, motel ve otel sahiplerinin odalarını fuhuş için kullandırdığı istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla başlatılan çalışmalar neticesinde kirli aşk barınaklarına yönelik "Süpürge" operasyonu düzenlendi. Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, fuhuş için yer temini ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kadın, 1 erkek olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Ö.A, ve N.Y isimli şahıslar tutuksuz yargılanırken, kendisine ait apart dairesini fuhşa tahsis eden S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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