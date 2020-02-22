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Erdek'te gıda denetimleri sürüyor

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gündüz işyerlerinde gıda denetimi uygulanırken, geceleri kahvehanelerde çiftçilere eğitim veriliyor.

Denetim Seferberliği kapsamında Erdek'te işyerleri denetleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrolörleri ilçe merkezinde ekmek ve unlu mamulleri, kasap, şarküteri, market, bakkal, okul kantinleri ile takviye edici gıdalar satan işyerleri gıda denetim seferberliği kapsamında denetledi.


Ekipler tarafından gün boyu devam eden işyeri denetimlerinde gıda hijyeni, personel hijyeni ile gıda mevzuatı uygunluğu kapsamı hakkında bilgiler verilip, eksiklerin giderilmesi için esnaflara 15 günlük süre verildi. Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından gündüzleri devam eden denetimler, geceleri ziraat teknisyenleri tarafından Erdek kırsal mahallelerde sırayla çiftçi eğitim toplantılarıyla devam ediyor. Ziraat Mühendisleri, ziyaret ettikleri kırsal mahallelerde bir araya geldikleri çiftçilere; zeytin hastalık ve zararlıları, gübreleme, ÇKS işlemleri ve hayvancılıkla ilgili konularda önemli bilgileri aktarıyor.

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