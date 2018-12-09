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Erdek'te Girişimcilik Kursu sona erdi

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hizmet Binası’nda verilen 20 kursiyerin katıldığı Girişimcilik Kursu KOSGEB Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından verilen kurs 4 gün sürdü.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hizmet Binası'nda verilen 20 kursiyerin katıldığı Girişimcilik Kursu KOSGEB Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından verilen kurs 4 gün sürdü.


Girişimcilik Kursu'nun sona ermesinin ardından açıklama yapan Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Fatih Canbaz, Erdek'te gençlere yönelik girişimciliğe büyük önem verdiklerini belirterek, kursta başarılı olanlara verilecek sertifikalarının dağıtım töreninin, önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini açıkladı.

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