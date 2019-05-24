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Erdek'te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

Balıkesir’in ’Uçurtma Şenliği’ gerçekleştirildi.

Balıkesir'in 'Uçurtma Şenliği' gerçekleştirildi. Uçurtma şenliği için Türk Hava Kurumu çocuklara 100 adet uçurtma hediye etti.


Ali Haydar Sarı Sahil Bandı Erdek Öğretmenevi önünde, bu yıl 5. si düzenlenen Uçurtma Şenliği çok sayıda çocuğun katımıyla yapıldı.


"Umut İçin Bir Uçurtma Gönder Gökyüzüne'' sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu (THK) Erdek Şubesi tarafından şenliğe katılan çocuklara 100 adet uçurtma hediye edildi. Uçurtma şenliğinde çocuklar ve aileleri uçurtmalarını uçurabilmek için büyük çaba sarf ederken, havanın durgun ve rüzgar olmaması nedeniyle çocuklar ve ailelerin uçurtmaları uçurmada zorlandıkları görüldü.


Etkinlik süresince, çocuklara pamuk helva, boyama kitabı ve şapka hediye edildi.

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