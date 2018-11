Erdek'te görev yapan öğretmenlere fidan

Erdek ilçesinde görev yapan öğretmenler için belediye her öğretmen için bir fidan dikti. Alaattin Mahallesinde bulunan Düşler Park Alanında düzenlenen fidan dikimine belediye yetkilileri ve öğretmenler katıldı. Başkan Hüseyin Sarı, “Tükettiklerimiz ile tabiatta yaptığımız tahribat her geçen gün artmaktadır. Yeni fidanların toprakla buluşmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Düşler Park Alanında bulunan bölgeye diktiğimiz ağaçlar da, tıpkı öğretmenlerimizin sevgisiyle, emeğiyle yeşerip, büyüyen çocuklarımız gibi büyüyecekler. Öğretmenlerimizi kutluyor, geleceğimiz olan öğrencilerimizi yarınlara taşıdığınız için teşekkür ediyorum” dedi.