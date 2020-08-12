Erdek'te gün boyu korona denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye genelinde salgın ile ilgili geniş kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurmasının ardından Erdek'te de gündüz ayrı, gece ayrı olmak üzere geniş kapsamlı bir denetim yapıldı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb.Halil İbrahim İlanku, ilçemizde bulunan Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri eşliğinde ilçemiz genelinde korana virüs tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yaptığı açıklamada, korona virüsün ancak bireysel olarak alınacak önlemlerle bir tehlike olmaktan çıkacağını belirterek, sağlık için alınan tedbirlerden kimsenin taviz vermemesi gerektiğini kaydetti.