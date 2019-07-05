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Erdek'te haşarata karşı ilaçlama başlatıldı

Erdek’te haşaratla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.

Erdek'te haşaratla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.


Daha önceki yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekiple yapılan haşerat, sivrisinek ve karasinek mücadelesi bu sene de imzalanan protokol çerçevesinde sürüyor. Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamam böceği gibi vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, sarı humma, batı nil ateşi gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalardan sorumlu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'te yaşanan olumsuzluğa müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşme sonucu, Erdek genelinde dün akşamdan itibaren iki araç ile birlikte ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

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