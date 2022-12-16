Erdek'te hayvan katliamları dur durak bilmiyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde son zamanlarda hayvan katliamları ile birçok şikayet yetkili mercilere iletilirken, sosyal medyada da konuyla ilgili görüntüler her gün artıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'in Çuğra mevkiinde sahilde köpek ve kedi ölülerinin olduğu, bu ölümlerin hayvanlara işkence derecesinde yapıldığı bilgisi ile birlikte vatandaşlar tarafından polise çok sayıda şikayet gelince, yetkililer harekete geçti. Sahilde deniz içerisinde ölü köpekler ve kedilerin bulunması üzerine Erdek Belediye Başkanlığına gelen şikayetler artınca, belediye bu katliamlar ile ilgili inceleme başlatma kararı aldı. Hayvanların ölüm sebeplerinin öğrenilmesi için otopsi yapılması konusunda girişimlerde bulunuldu.