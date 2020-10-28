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Erdek'te her yerde Türk bayrağı dalgalanacak

Erdek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Erdek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlamaları öncesi vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı.


Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Pandemi Denetim Komisyonu'nda görevli tüm kurum amirleri ile birlikte vatandaşlara şanlı Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Ev ve işyerlerine dağıtımı yapılan Türk Bayraklarıyla vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına evlerinin balkon ve camlarından eşlik etmeye davet edildi.


Bayrak dağıtımının ardından etkinlikle ilgili bilgi veren Kaymakam Atasoy, "Erdek Pandemi denetim komisyonu olarak esnaflarımız ve vatandaşlarımıza, Cumhuriyet Bayramı nedeni ile ev ve işyerlerini Şanlı Bayrağımızla donatmaları için komisyon üyelerimizle birlikte bayrağımızı takdim ettik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı gururla kutluyoruz. Bayramımızın 97. yıldönümü dolayısıyla 28-29 Ekim tarihlerinde evlerimizin balkon ve pencerelerinden Şanlı Türk Bayraklarını asıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız her ev ve işyerinde asaletle dalgalansın istiyoruz" diye konuştu

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