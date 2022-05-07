Erdek'te Hıdrellez şenliği kutlandı

Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdrellez, Erdek'te coşkuyla kutlandı.

Hıdrellez programı Seyitgazi Tepesi'nde başladı. Seyitgazi Tepesi'ni ziyaret eden vatandaşlar baharın gelişi ile bolluk ve bereketin artması için çeşitli dileklerini gül ağacına astılar. Hıdrellez Şenliği programı akşam Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, siyasi partilerin temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından protokol tarafından Hıdrellez Ateşi yakıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy "Pandemi dönemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan, birlik ve beraberliği simgeleyen bu Hıdrellez Şenliği'nde sizlerle beraber olmaktan bu ateşi hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yakmaktan mutluluk duydum. Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaba bana gelerek böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirttiğinde seve seve destek olacağımı söyledim. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri herkes taşın altına elini koydu. Erdek halkına da böyle bir günde birlik ve beraberlik yakışırdı. Hıdrellez Günü'nde tüm dilekleriniz, kabul olsun inşallah tüm günlerimiz bu şenlik gibi sağlık ve mutlulukla geçsin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Böyle bir etkinlikte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Atasoy'dan sonra kürsüye gelen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in baharın, bereketin ve umudun müjdecisi olduğunu belirterek, “Bugün burada kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, sağlık mutluluk ve huzurlu günler diliyorum.” dedi.

Konuşmalar sona erdikten sonra Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaba tarafından, Hıdrellez Şenliği'nin düzenlenmesinde emeği geçen Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Ticaret Odası Meclis Başkanı Haluk Can Turan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Avlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vahit Kocabıyık, Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, Kapıdağ Dayanışma Platformu adına İsa Cem Sezer ile Uluslararası Erdek Romanları Dayanışma, Kalkındırma, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Akçay'a teşekkür plaketi verildi. Program, yerel sanatçıların sunduğu konserle devam ederken, vatandaşlar gece boyunca sanatçıların şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi.