Erdek'te hijyen seferberliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ilçeye gelerek, Erdek Feribot İskelesi'nden Tekirdağ ile adalara sefer yapan gemiler, iskelede yer alan idarî binalar ve umumî helâlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Orman Şefliği, Nüfus Müdürlüğü, Halk Bankası ve BASKİ Müdürlüğü hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon çalışmaları kırsal mahallelerdeki muhtarlık hizmet binaları ve camiler ile devam ederken, vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.