Erdek'te ilginç hırsızlık; kardan adamı çaldılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, mahalle sakinlerinin atkı, bere ve gözlükle giydirdiği kardan adam çalındı.

Erdek'te uzun süredir beklenen kar yağışı üç gün boyunca etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokaklara çıkıp kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Dün gece Yalı Mahallesi Düzova Sokak sakinleri kardan adam yaptı. Uzun emeklerle kardan adam yapan mahalle sakinleri, fotoğraf çekildikten sonra ısınmak için evlerine girdi. Tekrar karın tadını çıkarmak için sokağa çıkan vatandaşlar, kardan adamın yerinde olmadığını fark etti. Kardan adamı yerinde bulamayan mahalle sakinleri, kardan adamın çalındığını öğrenince hayretler içinde kaldı.

Mahalle sakinleri, "Kardan adam yaparak mahallece eğlendik ve kar topu oynadık. Uzun uğraşlar sonucu özenerek yaptığımız kardan adama atkı, bere ve gözlük takarak fotoğraf çekildik ve daha sonra ısınmak için evlerimize gittik. Akşam olunca evin önüne indiğimizde kardan adamın yerinde olmadığını fark ettik. Çok üzüldük, emeğimiz çalınmış oldu. Etrafta bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir kişi kardan adamı kucaklayarak götürmüş. Pes dedirten bu olayın yaşanması bizi derinden üzdü" diye konuştular.