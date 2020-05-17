Erdek'te İskele yolu asfaltlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Erdek İskele Meydanında iskele ile hastane arasındaki yolda asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında trafik akışının olmamasını fırsat bilerek ilçenin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışması başlattı. Erdek'ten, Marmara adalar ile Tekirdağ'a bağlantı köprü vazifesi gören Erdek Feribot İskelesi 2020 yılı yaz turizm sezonuna hazırlandı.

Geçtiğimiz aylarda, engelliler için yürüme yolu ile çevre düzenlemesi yapılan iskele yolunda bu kez asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Erdek İskelesi'ne ulaşımı sağlayan yolda asfaltlama çalışmasını bitiren ve delinatör trafik işaretleri ile yolu bölme çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri, daha sonra Erdek Sahil Mahallesinde bulunan Erdek Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Erdek Kapalı Spor Salonu'na ulaşımı sağlayan yolu da asfaltladı.