Erdek'te jandarma ormanda uyuşturucu ele geçirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri varil içinde ormanlık alana gizlenmiş esrar ve kenevir tohumu ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erdek İlçesi kırsal Hamamlı Mahallesi ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş varillerde, 30 kilo kubar esrar ve 1 kilo civarında kenevir tohumu buldu.

Edinilen bilgiye göre; Bir ihbarı değerlendiren Erdek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Erdek İlçesi kırsal Hamamlı Mahallesi Dedebayır Mevkii ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş variller içinde satışa hazır 30 kilo kubar esrar ile yaklaşık 1 kilo kenevir tohumu bulundu. Düzenlenen bu operasyonla son yılların en fazla uyuşturucu maddesi yakalayan jandarma ekipleri, uyuşturucuları ormanlık alanda gizlediği öğrenilen S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli S.Y. hakkında adli tahkikata başladı.