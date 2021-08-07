Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor

Erdek Cumhuriyet Meydanı'na park eden JÖH ve JÖAK Tanıtım tırında, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, şapka, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Satışlar devam ederken, tırın dev ekranından JÖH ve JÖAK timlerinin eğitimleri hakkında tanıtıcı video gösterisi sunuluyor.

Erdek'te 5 gün kalacağı öğrenilen JÖH ve JÖAK Tanıtım TIR'ında satışa sunulan ürünlere halk yoğun ilgi gösterirken, tırın 3 gün sonra Erdek'ten ayrılacağı bildirildi.