Erdek'te kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak içi ele geçirildi.

Erdek Jandarma Komutanlığı'nca Ocaklar Mahallesi'nde A.T.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 128 şişe kaçak şarap, 101 adet dolum için hazırlanmış boş şişe ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Bu şahısla bağlantılı olarak hareket eden S.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 40 litre etil alkol ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç eşyaları muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.T.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı.