İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te 'Kan bağışı ve Kök hücre bağışı kampanyası

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ’’Bir Umut da Sen Ol” isimli ’’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı’’ düzenlendi.

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ''Bir Umut da Sen Ol” isimli ''Kan bağışı ve Kök hücre bağışı'' düzenlendi.


Erdek'te bulunan lisenin okul binasında düzenlenen bağış etkinliğe tüm öğretmen ve vatandaşların katılımıyla ''Kan bağışı ve Kök hücre bağışı'' başarıyla gerçekleştirildi. ''Kan bağışı ve Kök hücre bağışı'' etkinlik kapsamında 74 ünite kan bağışı ve 19 Kök Hücre bağışında bulunuldu. ''Kan bağışı ve Kök hücre bağışı'' etkinliğini Balıkesir Kızılay Kan Toplama Merkezi personeli tarafından yapıldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve kurum müdürleri katıldıkları etkinlikte kan ve kök hücre bağışında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.