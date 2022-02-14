Erdek'te kanalizasyon çalışmaları bitmek üzere

Balıkesir'in Erdek İlçesinde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor.

Erdek'in Zeytinli Mahallesi'nden başlatılan çalışmalarda artık sona geliniyor. Yaklaşık 10 aydır süren çalışmaların ardından mahallede altyapısı tamamlanmayan 2 sokağın kaldığı öğrenildi.

Diğer yandan Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın'ın ısrarlı takipleri sonucunda da dün mahalleye yağmur hatlarını yenilemek üzere bir ekip daha geldi.

Zeytinli Mahallesi'nde yer alan yağmur hatlarında başlatılacak onarım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, bu talebi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal'a ilettiklerini söyledi.

Taleplerine olumlu yaklaşıldığını belirten Muhtar Aydın, Zeytinli Mahallesi'ndeki yağmur hatları konusunda çözüm için start verildiğini ve ön çalışma olarak etütleri projelendirme çalışmasının başlatıldığını ifade etti.

Zeytinli Mahallesi'ne talep edilen mevcut ve yeni yağmur hatları bakım ve onarımını kapsayan etüt çalışmalarının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Kanalizasyon Daire Başkanı Hüseyin Bankacıoğlu, BBB Güney Marmara Şube Müdürü Selçuk Koç ve BASKİ Erdek İşletme Şefi Oktay Süzen tarafından yürütüldüğünü kaydeden Muhtar Aydın, etüt proje çalışmaları tamamlandığı gibi kısa zamanda ihale sürecine girileceğini dile getirdi.