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Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Balıkesir’in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardıEdinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk.

Balıkesir'in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardı


Edinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk. Ali Dinçer sitesinde bir köpeğin havlamasını duyan site sakinleri, köpeğin demir parmaklıklar sıkıştığını gördüler. Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kısa bir sürede kurtardığı köpek özgürlüğüne kavuştu.

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