Erdek'te 'Kariyer Festivali' yapıldı

Onyedi Eylül Üniversitesi KAGEM ve İŞKUR işbirliğiyle üniversitenin meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Kariyer Festivali” etkinliğinin üçüncüsü Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonununda gerçekleştirildi.

Kariyer Festivali'ne Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Kırtay Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kırtay ve ilçede bulunana turistik otellerin Genel Müdürleri katıldı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık konuşmasında, “Hangi mesleğe girerseniz çalışarak istediğiniz hedefe ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Çalışmak karşılıksız kalmaz emek sarf ettiğinizde mutlaka karşılığını bulacaktır. Anne babalarınız da sizlerden onu bekliyorlar. Sizler kıymetli siniz kendi kıymetinizi de bilin derim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya katılan otellerin genel müdürleri de meslek yüksek okulu öğrencilerine turizm sektöründeki izlenimlerini anlattılar. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Niyazi Yıldız, “Benim işim direk insanlarla ve çalışanlarla. Esas görevimiz personel ile işverenler arasında köprü olabilmek. Şu anda çalışmak isteyen ve staj olanağı isteyen öğrencilere de yardımcı olmak isteriz. Öğrencilere en büyük tavsiyem kendinize güvenmenizdir. Diploma ve hayata bakış açınızın olması ve takım çalışmasına sahip olmanız da bizim açımızdan önemlidir” şeklinde konuştu.