Erdek'te Karşıyaka mahallesi karantinaya alındı

Erdek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'un başkanlığında, 31.01.2021 tarihinde yaptığı toplantıda, ilçeye bağlı Karşıyaka kırsal mahallesinin karantinaya alınmasına karar verdi.

Kurul tarafından şu açıklama yapıldı: “Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutma amacıyla, ikinci bir emre kadar, Karşıyaka kırsal mahallesinde vaka ve temaslı sayılarının giderek artması nedeniyle vak'a ve temaslıların bulunduğu için karantinaya alınmasına; Karşıyaka kırsal mahallesindeki karantinalı hanelerin, hane giriş-çıkışlarının, sorumlu kolluk birimi tarafından kontrol altında tutularak takip ve denetiminin sağlanmasına karar verilmiştir. Mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 02.02.2021 Salı günü saat 01.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" açıklaması yapıldı.