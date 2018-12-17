Erdek'te “kaz yemeği gecesi”

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Doğu Anadolu Serhat İlleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin tertiplediği “kaz yemeği gecesi” renkli görüntülere sahne oldu.

Aleyna Düğün Salonu'nda gerçekleşen geceye Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Naci Aras, “Geçen yıllar içinde hayatımızdaki değişikliklere rağmen yine bir aradayız. Bu beraberliğimiz çok anlamlıdır. Bu bir güven ve sevgi anlamını taşır. Bu beraberlik duygusu, ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' duygu ve coşkusunun devamı anlamındadır. Bu beraberliğimiz, hemşerilerimizin, insanlarımızın, emeğin özgürleşmesi idealinde paylaşılan dostluğun ve bağlılığın devamı anlamındadır. Her çeşit ayrımcılığı reddederek, insanlık ailesinin mücadeleyle oluşturduğu evrensel değerlere sahip çıkarak demokratik bir kültürün oluşturulması sürecine kendi örf, adet ve geleneklerimizle katılıyoruz. Umutlarımızı, beklentilerimizi coşkuyla paylaşmak istedik. Geçmiş dönemden bugüne taşıdığımız beraberliğimizi güçlendirerek kol kola olmaya ve omuz omuza vermeye geldik. Bundan sonra da yeni faaliyetlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz” diye konuştu.

Gecede türküler söylenip kaz eti yenildi.