Erdek'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde özel otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Ali İhsan E. isimli motosiklet sürücüsü motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden savrulan Ali İhsan E. yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri de kavşakta araç geçişini bir süre kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesini aldı.

Bu kavşakta buna benzer kazaların sık sık yaşandığından yakınan vatandaşlar, bu kavşağın adı ‘ölüm kavşağı'na çıkmadan, trafik lambası konulması gerektiğini bir kez daha dile getirip, tepkilerini ortaya koydular.