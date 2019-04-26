Erdek'te kedi ve köpekler zehirlendi

Erdek İlçesi'nde bir sokak köpeği ve 8 yavrusu ile ikisi hamile 3 kedinin zehirli et verilerek zehirlendi..

Erdek İlçesi Tatlısu Kırsal Mahallesi'nde Ana Okulu olarak kullanılan binanın bahçesinde vatandaşlar tarafından bakılan bir sokak köpeği ile 2 aylık 8 yavrusuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirli et verildi.

Etten yiyen ve zehirlenen köpekleri gören vatandaşlar teyakkuza geçerken, olay yerine gelen hayvan severler yaptıkları müdahalelerle sokak köpeğinin 6 yavrusunu kurtarabilmeyi başarırken, anne ile 2 yavrusu ile ikisi hamile 3 kedi ise kurtarılamayıp öldü.

Tatlısu Mahallesi'nde son aylarda bu tip olayların her geçen gün arttığına dikkat çeken Hayvansever Semra Sezgin, yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu belirterek "Sarı ismini verdiğimiz anne köpek ile 8 yavrusunun yanı sıra ikisi hamile 3 kediyi zehirlemişler. 6 yavru köpeğimizi kurtardık. Anne ve diğer 2 yavru ise ölmüştü. Çok yazık, günah bu hayvanlardan ne istediler anlamadım. Sonuçta onlar da bir can. Er ya da geç bunları yapanların cezasız kalmayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bu tip olayların mahallede büyük artış gösterdiğinin altını çizen Sezgin, “Tatlısu Kırsal Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı'ndan destek beklediklerini” açıkladı.