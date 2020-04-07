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Erdek´te korkutan yangın

Balıkesir’in Erdek ilçesinde çıkan ev yangını büyük panik yaşattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan ev yangını büyük panik yaşattı. Erdek Atatürk Mahallesi 4 Nolu Sokakta bulunan bir evde nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servise yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, yanan evi çevreye sıçramadan kısa sürede söndürdü. Daha sonra yanan evde itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.


Yanan evin, Kolombo lakabıyla bilinen balıkçı esnaflarından İsmet Onuş´a ait olduğu öğrenilirken, kendisinin evde bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Çıkan yangın nedeniyle çevrede oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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