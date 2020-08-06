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Erdek'te korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye genelinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında Erdek’te de denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye genelinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında Erdek'te de denetim yapıldı. Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarındaki denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve zabıta katıldı.


Erdek'teki denetim ise Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'un başkanlığında gerçekleşti. Kaymakam Atasoy, denetimler sırasında yaptığı konuşmalarda, “Erdek olarak genelde iyi durumdayız. Ancak bu musibet hastalığı ülkemizden def etmek için herkes elinden geleni yapmalı, hijyene dikkat etmeli, sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmalıdır” dedi. Denetimlere Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, jandarma yetkilileri ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Müdiresi Dilek Işıktaş da katıldı.

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