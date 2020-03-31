İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te koronavirüse rastlanmadı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçe sınırları içinde şu ana dek koronavirüs vak’asına rastlanmadığını belirtti.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçe sınırları içinde şu ana dek koronavirüs vak'asına rastlanmadığını belirtti.


Vatandaşların evde kalma çağrısına umumiyetle uyduklarını vurgulayan Çalık, “Tabii ki bu bir bilinç işi ve vatandaşlık sorumluluğudur. 2-3 haftayı evde geçirmek, bu hastalığın binlerce kişiye ulaşmasına engel olur” dedi.


Vatandaşların, devletin ikazlarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Çalık, “Devletimiz, bu virüsle mücadele için önlemler alıp, uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar arasında, gerekmedikçe şehirden şehre seyahat etmemek de gelmektedir. Buna paralel şekilde vatandaşlarımız bu ortamda başka kentlerden Erdek'e gelmemelidir” diye konuştu.


Çalık, tüm dünyada etkili olan bu virüsten en az zararla kurtulmak için milletçe gerçekleştirilecek seferberliğe ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.