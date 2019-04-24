Erdek'te Kyzikos semineri

Erdek'te, “Kyzikos Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları” konulu seminer düzenlendi. Seminer sonrası katılımcılar Zeytiliada'da devam eden kazı çalışmalarını yerinde incelediler.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminer, Kyzikos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nurettin Koçhan tarafından verildi. Doç. Dr. Koçhan, seminerde Kyzikos Antik Kenti'nin önemini belirtirken, yapılan kazı çalışmaları ve bulunan eserler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kyzikos Antik Kenti'nde yer alan Hadrian Tapınağı'nın tarihçesini slayt gösterisi eşliğinde anlatan Doç. Dr. Koçhan'ı salonda bulunan davetlileri bilgilendirdi.

Seminere Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Erdek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Volkan Kocatürk, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Bandırma Müze görevlileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Erdek İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu'ndaki seminerin sona ermesinin ardından, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve protokol heyeti Zeytinliada'ya geçerek, kazı çalışmalarını yerinde incelediler.