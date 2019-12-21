Erdek'te ‘Liselerarası Badminton Turnuvası' sona erdi

Erdek'te, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda BENGİ Projesi kapsamında düzenlenen Liselerarası Badminton Turnuvası sona erdi.

ERDEK' de ki lise öğrencilerinin katıldığı ve kızlar erkekler olarak 2 ayrı kategoride düzenlenen turnuva Erdek Kapalıspor Salonu'nda yapıldı. Turnuba oynanan final maçlarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül törenine katılan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Salman Koçu, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Dereceye giren öğrenciler;

Kızlar Kategorisi: 1.Sudem Nur (Erdek Anadolu Lisesi), 2.Azra Ataş (Kapıdağ MT Anadolu Lisesi), 3.Merve Geçici (Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi), 4.Elif Çınar (Kapıdağ MT Anadolu Lisesi)

Erkekler Kategorisi: 1. Özer Demirörs (Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi, 2. Cafer Gazi (Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi), 3.Hasan Dalma (Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi), 4.Talha Saçak (Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi)