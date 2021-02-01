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Erdek'te Lodos etkili oluyor

Erdek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos balıkçı teknelerini olumsuz etkiledi.


Erdek'te çay bahçelerinin önünde rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüş yapılan beton alanı sular altında bıraktı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman saatte 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Erdek sahillerini sular altında bırakan şiddetli dalgalar sahilde iskeleye bağlı bulunan tekneleri havaya kaldırdı. Tekne sahipleri önlemlerini alırken, teknelerinin başında nöbet tuttular.

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