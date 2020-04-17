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Erdek'te maske üretimi başladı

Erdek’te Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Koza Baycan’ın başkanlığında oluşturulan Erdek Kadın Dayanışma Platformu, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve virüsün yayılmasını önleme önlemleri kapsamında maske üretimi yapıyor.

Erdek'te Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Koza Baycan'ın başkanlığında oluşturulan Erdek Kadın Dayanışma Platformu, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve virüsün yayılmasını önleme önlemleri kapsamında maske üretimi yapıyor.


Erdek Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen üretimde malzemeler, belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle sağlanıyor. Maske üretimi, Erdek İmam Hatip Lisesi binasında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bir eğiticinin önderliğinde gerçekleşiyor. Maskeler üretildikçe Erdek ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşlara dağıtılacak.

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