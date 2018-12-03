İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te Mevlid-i Nebi Programı

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi programı beğeniyle izlendi.


Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi programına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve ilçe protokolü katıldı.


Çok sayıda öğrenci ve velinin de hazır bulunduğu program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir, ilahi, oratoryo, video gösterimi ve diğer etkinliklerle Peygamberimiz ve O'nun sünneti yaşatılmaya çalışıldı. Erdek İlçe Müftülüğü Vaizi Hilmi Çetin tarafından, öğrenci ve katılımcılara yönelik yaptığı Peygamberimiz ve Gençlik temalı konuşmasının ardından program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.