Erdek'te Mevlid-i Nebi Programı

Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi programına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve ilçe protokolü katıldı.

Çok sayıda öğrenci ve velinin de hazır bulunduğu program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir, ilahi, oratoryo, video gösterimi ve diğer etkinliklerle Peygamberimiz ve O'nun sünneti yaşatılmaya çalışıldı. Erdek İlçe Müftülüğü Vaizi Hilmi Çetin tarafından, öğrenci ve katılımcılara yönelik yaptığı Peygamberimiz ve Gençlik temalı konuşmasının ardından program sona erdi.