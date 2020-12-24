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Erdek'te motel alev alev yandı

Balıkesir’in Erdek İlçesinde motel odasında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Balıkesir'in Erdek İlçesinde motel odasında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay Ali Haydar Sarı Parkı Çuğra Mevki'inde bulunan Hilal Düşmez Çubukçu'ya ait motel eklentilerinde meydana geldi. Motelden alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekibi, motelin prefabrik odalarında soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında odalar kullanılamaz hale geldi. Kundaklama iddiası üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekiplerinin motel yangınının çıkış nedeni hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

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