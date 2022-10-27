İhlas Haber Ajansı

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Erdek'te motosiklet kazası 1 kişi yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesinde motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesinde motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü kadın motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü ve şarampole yuvarlandı. Çevredekileri vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak kadın sürücü tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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