Erdek'te motosiklet sürücülerine denetim

Erdek'te kullanılan çalıntı, plakasız ve ruhsatsız motosikletler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle şikayet konusu oluyordu. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri patlak egzoz ve aşırı hızla Erdek sokaklarında tur atan motosikletliler için düğmeye bastı.

Yapılan denetimlerde, trafik tescil belgesi bulunmayan, sürücü belgesi olmayan, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, huzurlu ve güvenli bir kent trafiği için devam eden uygulamaların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.