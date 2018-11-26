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Erdek'te motosikletler denetlendi

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri plakasız motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri plakasız motosikletlere yönelik uygulama yaptı.


Denetlemede, belgeleri eksik 19 motosiklete el konulurken, ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Erdek'te motosikletlere yönelik kontrollerin artırılması halkı memnun ederken, son yapılan kontrollerde 19 tescilsiz motosiklet bağlandı. Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, "İlçemizde plakasız motosiklet kullanımı son zamanlarda çok arttı. Bu plakasız motosikletler kazaya karışıp kaçabiliyor ya da bir hırsızlık suçunda kullanılabiliyor. Bu nedenle bu sürücüleri tespit edemiyoruz. Plakası olmayan motosiklet sürücüleri hem devlete vergi vermeyerek devletimizi zarara uğratıyor, hem de evrakları tam bilinçli motosiklet sürücülerine haksızlık yapmış oluyorlar" dedi. Yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da uygulamaya destek verdi.

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