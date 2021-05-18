Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, üreticilerin Zeytin Güvesi zararlısına karşı doğru zamanda, doğru şekilde ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarının mücadelenin etkinliği açısından önemli olduğunu söyledi. Kullanılacak olan bitki koruma ürünleri konusunda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelinden destek alınabileceğini ifade eden Işıktaş, “Zeytin Güvesi (Çiçek Nesli) ve zeytin pamuklu bit zararlılarına karşı mücadele zamanı gelmiş olup, uygun hava koşullarında, ruhsatlı tarım ilaçları ile ilaçlama yapmanız gerekiyor. Tüm üreticilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Zeytin Güvesi zararlısının ergin kontrol ve takipleri Nisan ayından itibaren haftalık ve günlük periyotlar halinde sahada görevli ziraat mühendisleri tarafından yapılıyor. Zararlıyı takip ve kontrol amacıyla muhtelif lokasyonlara asılan tuzakların kontrolleri yanında, tüm zeytin bölgelerinde yumurta sayımları ve sürvey çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Halk arasında Zeytin Sap Kurdu olarak da bilinen Zeytin Güvesi zararlısı; zeytin meyvesinin sap dibinden hareketle çekirdek içine girmekte ve burada beslenmektedir. Ağustos-Eylül aylarında ise giriş yaptığı delikten çıkışı sırasında sap ile meyve arasındaki bağlantıyı kopararak danelerin dökülmesine sebep olmaktadır. Popülasyonun yoğun olduğu ve mücadelenin doğru şekilde yapılmadığı yıllarda önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Mücadelenin etkin şekilde yapılması amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanlarınca üreticilere yönelik çiftçi toplantıları, çiftçi ziyaretleri düzenlenmekte ve SMS (kısa mesaj) ile üreticiler bilgilendirilmekte.