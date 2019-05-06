Erdek'te öğrenci şenliği yapıldı

Erdek Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' büyük ilgi gördü. Okulun bahçesinde gün boyu süren şenlikte, çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Her yıl geleneksel hale getirilen çocuk şenliğinin 5. yapıldı. Okul Müdürü Özgür Koçak açılış konuşmasında "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz çocuk şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. ‘Mutlu Okul Mutlu Çocuk´ adı altında düzenlediğimiz Çocuk Şenliğimizde yavrularımız doyasıya eğlenecekler. Eğlenmek, gülmek, oynamak onların hakkı. Bu etkinlikte bizlere destek veren emeği geçen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Okul Müdürü Koçak'ın konuşmasının ardından çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler okul bahçesine kurulan şişme oyun parklarında doyasıya oynarken, öğrenci velileri ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk tarafından izlenen şenlik büyük beğeni topladı. Şenliğe Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Şube Müdürleri Fethi Güvem ve Ümit Oktay, öğrenci ve veliler katıldı.