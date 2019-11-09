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Erdek'te organ bağışı kampanyası

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası münasebetiyle "Organ Bağışla Hayat Kurtar" sloganıyla bir dizi faaliyet düzenlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası münasebetiyle "Organ Bağışla Hayat Kurtar" sloganıyla bir dizi faaliyet düzenlendi.


Kliniklerde ve poliklinik katında, hastane personeline, hasta ve yakınlarına, Erdek Deniz Üs Komutanlığı personeline, Organ ve Doku Bağış Birim Sorumlu Hemşiresi Vildan Eren tarafından organ ve doku bağışı hakkında eğitim verildi. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Soner Sarı, Müdür Yardımcısı Meral Eroğlu, eğitim hemşiresi Nurcan Özgen, kurulan stantta organ bağışına katkıda bulundu.

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