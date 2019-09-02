Erdek'te orman yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı.

Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Erdek Belediyesine ait hayvan barınağına doğru ilerleyen yangın, çevrede bulunan zeytinlik alanlara sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdek itfaiyesi yangına müdahaleyi sürdürüyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile müdahale ediliyor.